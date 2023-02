Ein Carport und zwei dort abgestellte Autos sind bei einem Brand am Freitagnachmittag in Grünstadt zerstört worden. Außerdem haben die Flammen die Fassade des dazugehörenden Hauses sowie des Nachbar-Anwesens und einen weiteren geparkten Wagen beschädigt. Die Polizei berichtet: Weil die Feuerwehr schnell gelöscht hat, ist Schlimmeres verhindert worden. Wie hoch der Schaden ist, lassen die Ermittler noch offen. Als Ursache vermuten sie einen technischen Defekt an einem der verbrannten Autos.