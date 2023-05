Bundestrainer Olaf Neuenfeld hat seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Mannheim (22. Juli bis 29. Juli) nominiert. Mit Nick Trinemeier vom TV Käfertal hat es ein Spieler der Region in das zehnköpfige Aufgebot geschafft. „Es ist extrem eng in unserem Kader, alle sind hervorragende Spieler“, betonte Neuenfeld. Der Härtetest gegen die Schweiz lief für das deutsche Team am Samstagabend optimal. Mit 4:0 feierte Deutschland in der Neuauflage des World Games-Endspiels von 2022 einen deutlichen Erfolg. Mehr als 20.000 Tickets sind für die WM bereits verkauft.