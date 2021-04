Mitten in der Corona-Krise hat am Freitag in Erfurt die Bundesgartenschau ihre Tore geöffnet. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) empfingen am Freitagmorgen im Erfurter Egapark die ersten Besucher. Es gilt ein umfassendes Hygiene- und Schutzkonzept, mit dem auch die Besucherströme gelenkt werden sollen. Die Gartenschau dauert bis Anfang Oktober.

Wegen der Corona-Lage bleiben zunächst zahlreiche Attraktionen und die Gastronomie geschlossen, auch Veranstaltungen und Konzerte wurden verschoben. Die Tickets können vorab online oder im Vorverkauf erworben werden und sind tagesgebunden. Ab Samstag müssen Besucher einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen, der nicht älter ist als 24 Stunden. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Thüringen ist das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz. Dort gab es in den vergangenen sieben Tagen 223 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner.