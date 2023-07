Zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg am Montagabend ausrücken. Zunächst wurden die Helfer zu einem Flächenbrand in der Nähe des Holbornerhofs geschickt. Wenige Minuten später erfolgte die Alarmierung zu einem Verkehrsunfall, der sich zwischen Otterberg und Höringen ereignet hatte, schreibt die Feuerwehr. Bei dem Flächenbrand in Niederkirchen stand ein Feld nahe des Holbornerhofs in Flammen. Durch den Wind war die Ausbreitung begünstigt worden, es brannten rund vier Hektar. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand durch ein Falken-Paar verursacht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen saßen die Greifvögel auf einer Oberleitung über dem Feld. Als die Tiere auf der Stromleitung in Kontakt mit dem Mast kamen, fingen sie Feuer und stürzten auf den Acker. Der Schaden wird auf mindestens 4.500 Euro geschätzt. Neben den Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wurden auch die Feuerwehren aus Weilerbach und Rockenhausen alarmiert, die die Löscharbeiten unterstützten. „Nur durch den schnellen Zugriff auf sieben geländegängige Tanklöschfahrzeuge konnte die Ausbreitung des Feuers rasch eingedämmt werden“, erklärte Einsatzleiter Hendrik Braun. Der Rauchpilz war von weitem sichtbar, was zahlreiche Notrufe bei der Integrierten Leitstelle in Kaiserslautern verursachte. Die Tierrettung kümmerte sich um einen Falken, der Brandverletzungen erlitten hatte. Bürgermeister Harald Westrich informierte sich vor Ort über die getroffenen Maßnahmen. Insgesamt waren 45 Helferinnen und Helfer mit zwölf Fahrzeugen im Einsatz.

Verletzter Autofahrer kommt ins Krankenhaus

Noch einmal rund zweieinhalb Stunden waren dann etwa 20 Helfer der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit vier Fahrzeugen bei einem Verkehrsunfall im Einsatz: Wenige Hundert Meter von der Kreisgrenze entfernt war ein Auto von der Landstraße (L387) zwischen Otterberg und Höningen abgekommen. Der verletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden mit Bindemittel aufgenommen. Während des Einsatzes war die Landesstraße voll gesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Ein automatisches Notrufsystem in dem Fahrzeug hatte Alarm geschlagen.