Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei hat sich am späten Freitagabend der Fahrer eines BMW auf der A 62 zwischen Glan-Münchweiler und Birkenfeld und Nebenstraßen geliefert. Laut Polizei sollte der Fahrer bei Gimsbach kontrolliert werden, woraufhin er die Geschwindigkeit erhöhte und Richtung Glan-Münchweiler davonfuhr. Dort versuchte er den Streifenwagen abzuhängen, indem er trotz Gegenverkehr entgegen der Fahrtrichtung über die eigentliche Abfahrt auf die A 62 auffuhr. Anschließend zog er sein Fahrzeug wieder nach rechts, um in Richtung Trier davonzufahren. Kurz vor der Abfahrt Birkenfeld konnten die Beamten den Wagen wieder sehen, dessen Fahrer alsdann zunächst die dortige Abfahrt nahm, um sofort wieder auf die Autobahn aufzufahren und in Richtung Pirmasens zu flüchten. Die Polizei brach die Verfolgung daraufhin ab, da sie den höher motorisierten BMW nicht einholen konnte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Kusel unter Telefon 06381/919-0 beziehungsweise per E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.