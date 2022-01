Die Polizei hat am Sonntag verhindert, dass Rechtsextreme den Bismarckturm bei Bad Dürkheim wie vor einem Jahr wieder zur Kulisse einer Kundgebung machen. Unter dem Namen eines früheren NPD-Funktionärs aus der Westpfalz war zu so einem Treffen aufgerufen worden. Die Beamten haben bei Kontrollen vor Ort unter sonstigen Ausflüglern zehn Personen aus der Szene erkannt und sechs von ihnen weggeschickt. Im Umfeld der übrigen Pfälzer Bismarck-Monumente – im Aufruf zum Aufmarsch waren auch Monumente in Edenkoben (Südliche Weinstraße), Landstuhl (Kreis Kaiserslautern) und Landau erwähnt – blieb es laut Polizei ruhig.