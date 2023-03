Brauerei steigert Exportanteil

Nein, unzufrieden ist Brauereichef Roald Pauli nicht. Ganz im Gegenteil: Bei Park & Bellheimer fließen Bier und alkoholfreie Getränke in Strömen und zunehmend ins Ausland. Aber nicht deshalb gibt es wieder ein Fest.

Stellungen um Festungsstadt erhalten

Einst sollten sie die Menschen schützen, jetzt brauchen sie selbst Schutz. Die alten Verteidigungsanlagen aus dem Ersten Weltkrieg. Doch einzäunen geht nicht: Fuchs und Dachs haben dort Unterschlupf gefunden. Was nun?

Lama-Papa wird Minigolfer

Es ist nur ein Katzensprung von den Pfalz-Lamas im Annweilerer Kurpark zur Minigolfanlage. Jetzt stehen beide unter derselben Führung. Das hat auch mit der Finanzlage der Stadt zu tun. Der neue Pächter hat für den beliebten Freizeittreff einige spannende Ideen.

Aus Liebe zum Detail

In Bad Berzgzabern gibt es einen kleinen Verein, dessen Mitglieder bisher in aller Stille gewerkelt und dabei Erstaunliches zuwege gebracht haben. Die Modellbahnfreunde haben den Bahnhof der Kurstadt in den 50er-Jahren nachgebaut.

Diebe entwenden Geld aus Trauerkarten

Geöffnete Post im Briefkasten: Das ist ein Thema, das die Südpfalz nicht loszulassen scheint. Nachdem ein Annweilerer und ein Landauer Ehepaar von ihren Vorfällen berichtet haben, traf es nun eine Silzer Familie. Der Schaden ist nicht klein.