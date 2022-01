Die Anzahl der Menschen, die in Deutschland leben, stagniert Schätzungen zufolge erneut. Ende 2021 lebten hierzulande etwa 83,2 Millionen Menschen, also etwa so viele wie in den beiden Vorjahren. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag weiter mitteilte, lag die Anzahl der Sterbefälle im vergangenen Jahr deutlich über der Anzahl der Neugeborenen.

„Die Lücke zwischen den Geburten und Sterbefällen konnte allerdings durch die gestiegene Nettozuwanderung geschlossen werden“, hieß es. 2020 war die Zuwanderung noch gesunken. Die Daten beziehen sich auf vorläufige Zahlen.

Seit Jahrzehnten war es in hierzulande überwiegend zu einem Wachstum der Bevölkerung gekommen, 2020 stagnierten die Zahlen – auch wegen der pandemiebedingt rückläufigen Zuwanderung.