Die Verantwortlichen äußern sich noch nicht, aber es ist beschlossen: Der SV Waldhof Mannheim und Christian Neidhart werden sich nach dem Ende der laufenden Saison trennen. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird der ursprünglich bis 30. Juni 2024 laufende Vertrag vorzeitig aufgelöst, im Hintergrund werden im Moment die finanziellen Modalitäten ausgehandelt. Anschließend wird die Trennung öffentlich bekanntgegeben.

Neidhart wurde neben dem verpassten Aufstieg in die Zweite Liga Kritik an den Verantwortlichen des Vereins zum Verhängnis, die er nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Oldenburg vor knapp zwei Wochen äußerte.

Die Waldhöfer treten am Samstag (13.30 Uhr) gegen den MSV Duisburg zu ihrem letzten Saisonspiel in der Dritten Liga an. Mit einem Sieg würden die Mannheimer die Spielzeit sicher auf dem siebten Platz beenden.

Zudem sickerten weitere personelle Entscheidungen durch. Dominik Martinovic wird am Samstag sein letztes Spiel im Trikot des SV Waldhof absolvieren. Nach RHEINPFALZ-Informationen hat der Stürmer dem Klub mitgeteilt, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Offen ist weiterhin, ob Alexander Rossipal und Thomas Pledl, deren Arbeitspapiere ebenfalls am 30. Juni enden, darüber hinaus in Mannheim bleiben.

