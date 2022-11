Die Ständige Impfkommission (Stiko) will Kleinkindern unter fünf Jahren unter bestimmten Voraussetzungen eine Corona-Schutzimpfung empfehlen. „Die Stiko empfiehlt Kindern mit Vorerkrankungen im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren bei erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf von Covid eine Grundimmunisierung“, heißt es in einem Entschlussentwurf, über den die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) berichten. Demnach will die Stiko „für immungesunde Kinder ohne Vorerkrankungen“ desselben Alters derzeit keine Impfempfehlung abgeben.

Dem Bericht zufolge ist es das „primäre Ziel“ der Stiko, „schwere Verläufe, Hospitalisierung und Tod durch Covid-19“ in der genannten Altersgruppe zu verhindern. Zu den relevanten Vorerkrankungen gehören demnach unter anderem Adipositas, Immunschwäche, Herzfehler, chronische Erkrankungen der Lunge oder Niere, Krebserkrankungen sowie Trisomie 21.

Die Empfehlung befindet sich laut Bericht im sogenannten Stellungnahmeverfahren, bei dem unter anderem die Gesundheitsministerien der Länder noch fachliche Einwände machen können.

Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte vor zwei Wochen Corona-Impfungen für Kinder auch im Säuglings- und Kleinkindalter empfohlen.