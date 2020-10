Nicht nur wegen Trunkenheit am Steuer, sondern auch wegen der Beleidigung von Polizisten muss sich ein 51-jähriger Autofahrer nun verantworten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.55 Uhr von Beamten in der Landauer Straße kontrolliert. Den Polizisten fiel dabei auf, dass der 51-Jährige stark nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten: Er zeigte einen Wert von 1,28 Promille an. Der Mann beleidigte die Polizisten laut Bericht ab diesem Zeitpunkt fortwährend. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.