Für den FC Bayern München gibt es im Viertelfinale der Champions League ein Wiedersehen mit seinem Ex-Trainer Pep Guardiola. Dessen Team Manchester City wurde dem deutschen Meister am Freitag als Gegner zugelost. Das Hinspiel in Manchester findet am 11. oder 12. April statt, das Rückspiel in München in der folgenden Woche. Im möglichen Halbfinale wäre der Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Real Madrid und dem FC Chelsea der Gegner des FC Bayern. In den weiteren Viertelfinals treffen Benfica Lissabon und Inter Mailand sowie AC Mailand und SSC Neapel aufeinander.

Bayer Leverkusen trifft derweil im Viertelfinale der Europa League auf den belgischen Europacup-Neuling Union Saint-Gilloise, der im Achtelfinale Union Berlin ausgeschaltet hatte. Das Hinspiel findet am 13. April in Leverkusen statt, das Rückspiel erfolgt eine Woche später. Würde Leverkusen die Runde der letzten vier Mannschaften erreichen, wäre der Sieger des Viertelfinals zwischen Feyenoord Rotterdam und AS Rom der Gegner.