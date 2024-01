In Worms haben sich am frühen Mittwochmorgen Landwirte mit ihren Traktoren auf dem Festplatz versammelt. Ob sie dortbleiben oder zu Blockaden aufbrechen, ist laut Polizei nicht bekannt. Die Präsidien in der Vorder- und Westpfalz berichten auf Anfrage, dass es bislang keine Meldungen über Bauernproteste gebe. Demos sind in Rheinland-Pfalz unter anderem in Mainz geplant. Bundesweit sind Landwirte heute wieder dazu aufgerufen, gegen die Sparpläne der Bundesregierung auf die Straße zu gehen.