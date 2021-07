Die Anlage im Werksteil Nord der BASF in Ludwigshafen, aus der am 28. Juni eine weithin sichtbare Rauchfahne aufstieg, bleibt vorerst abgeschaltet. Wie ein BASF-Sprecher am Mittwoch weiter mitteilte, ist die Ursache der Betriebsstörung, bei der nitrose Gase frei wurden, zwar gefunden: In der Anlage sei ein Bauteil zur Druckentlastung fehlerhaft gewesen. Es werde ausgetauscht. Da die Anlage aber wegen der Betriebsstörung ohnehin heruntergefahren ist, werden nach den Worten des Unternehmenssprechers nun turnusmäßig anstehende Reparaturen vorgezogen. Mit dem Wiederanfahren der Anlage sei voraussichtlich Anfang August zu rechnen.

