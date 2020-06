Die virtuelle Form der BASF-Hauptversammlung hat am Donnerstag Tausende Aktionäre des Ludwigshafener Chemiekonzerns offenbar davon abgehalten, an der Online-Veranstaltung teilzunehmen.

In der Spitze seien 4362 Personen im Online-Service der Hauptversammlung eingeloggt gewesen, teilte die BASF mit. In den vergangenen Jahren hatten an den physischen Aktionärstreffen im Kongresszentrum am Mannheimer Rosengarten stets rund 6000 Anteilseigner teilgenommen. 2019 waren es 6300 Personen, also rund 2000 mehr als in diesem Jahr. Wegen Corona hatte die BASF das Treffen ins Internet verlegt. Der Einbruch der Teilnehmerzahl könnten am geringeren Ereignischarakter der virtuellen Hauptversammlung liegen. Oder aber Aktionäre empfanden die Online-Veranstaltung als technische Hürde.