Der Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, hat am Samstag seinen Gastauftritt beim Parteitag der CDU des Saarlandes genutzt, um dort auf den Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern in die zweite Fußball-Bundesliga zu verweisen. Baldauf konnte es bei der Veranstaltung im Herzen des Saarlandes auch nicht lassen, daran zu erinnern, dass der 1. FCK in der zurückliegenden Saison den 1. FC Saarbrücken zweimal besiegte. Trotz seiner Sticheleien heimste Baldauf am Ende anhaltenden Applaus an. Das lag aber eher an seinem Appell an seine saarländischen Parteifreunde, nach der Wahlniederlage vom März zusammenzustehen und mit dem abgewählten Ministerpräsidenten Tobias Hans fair umzugehen. Im Vorfeld des Parteitags waren CDU-Mitglieder im Saarland teilweise harsch mit Hans ins Gericht gegangen. Baldaufs Appell, der auch auf seine eigene Wahlniederlage von 2021 verwies, fruchtete offenbar: Nur ein einziges CDU-Mitglied kritisierte anschließend Hans persönlich. Hans übernahm beim Parteitag in Eppelborn die Verantwortung für die Wahlniederlage und gab das Amt des Landesvorsitzenden ab. Baldauf schenkte Hans eine Holzkiste mit Pfälzer Spezialitäten und erläuterte dem Parteitag auch deren Inhalt: „Da ist auch Saumagen drin. So was habt ihr im Saarland nicht.“ Zum neuen Vorsitzenden der CDU Saar wählten die Delegierten Stephan Toscani. Ihn lud Baldauf zum Saumagen-Essen in Deidesheim ein.