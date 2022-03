Mit 271von 324 Stimmen (49 Nein, 4 Enthaltungen) und damit 83,6 Prozent Ja-Stimmen haben am Samstag die Delegierten des 74. CDU-Parteitags in Wittlich Christian Baldauf (54) aus Frankenthal zum neuen CDU-Landesvorsitzenden gewählt. Er folgte damit Julia Klöckner nach, die den Landesverband seit 2010 geführt hatte - als Nachfolgerin Baldaufs, der jetzt zum zweiten Mal der Landespartei vorsitzt. 2010 hatte er Klöckner das Amt angetragen. Ihr war damals zugetraut worden, in Mainz den Machtwechsel zu schaffen. Die SPD regiert das Land seit 1991 ununterbrochen. In seiner Bewerbungsrede hatte Baldauf die Partei beschworen, den notwendigen Wandel in der Partei „von unten“ zu gestalten, dabei zähle das Engegement jedes einzelnen Mitglieds.