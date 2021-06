Eine 16-Jährige ist am Freitagabend am Lambsheimer Nachtweideweiher Opfer einer Sexualstraftat geworden. Das hat die Polizei auf Anfrage bestätigt. Sie geht davon aus, dass die Jugendliche gegen 22 Uhr abseits des Trubels, der auf der Liegewiese herrschte, vergewaltigt wurde.

Die Straftat sei der Polizei im weiteren Verlauf des Abends angezeigt worden, nachdem sich das Mädchen einer Freundin anvertraut hatte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz am Sonntag. Es werde gegen zwei Männer ermittelt.

Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag ging es an dem Badesee hoch her. Während an der Beachbar Hochbetrieb mit Live-Musik herrschte, war die Liegewiese neben der Gaststätte Fischerhütte mit etwa 300 jungen Leuten bevölkert. Es sei viel Alkohol getrunken worden, und die Stimmung sei teils sehr aggressiv gewesen, berichten Besucher. Es kam zu Streit und Handgreiflichkeiten, weshalb die Polizei gerufen wurde, die das Gelände schließlich räumte.

Kein Polizeieinsatz am Samstagabend

Am Samstagabend feierten erneut zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene auf der Wiese. Es sei aber ruhig geblieben, berichtete auf Anfrage der Leiter der Frankenthaler Polizeiinspektion, Marcel Wirdemann. Anlass zum Einschreiten der Beamten habe es nicht gegeben.