Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag den gesamten Bereich des Lambsheimer Weihers geräumt. Auf einer Liegewiese hatten sich laut Polizeibericht etwa 300 Personen aufgehalten, es habe eine „hoch aggressive“ Stimmung geherrscht. Eine Schlägerei zwischen 30 bis 40 Personen, wie sie den Beamten zuvor gemeldet worden war, sei nicht mehr im Gange gewesen. Weil die Polizei aber weitere Handgreiflichkeiten befürchtete, wurde der gesamte Bereich des Lambsheimer Weihers geräumt.

Bereits tagsüber hatten sich viele Jugendliche bei schönem Wetter zum Feiern am Weiher eingefunden, sagt die Polizei auf Nachfrage. Dabei seien die Corona-Regeln weitgehend eingehalten worden. Die Räumung in der Nacht sei veranlasst worden, um weiteren Auseinandersetzungen vorzubeugen.

Im Verlauf der Räumung kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen zwei Männern. Dabei erlitt ein 23-Jähriger eine Kratzwunde an der Unterlippe. Sein Kontrahent konnte nicht mehr festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal (06233/313-0) oder an die Polizeiwache Maxdorf (06237/934-1100) zu wenden.