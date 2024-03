Gegen 17.30 Uhr hat sich am Karfreitag auf der Bundesstraße 9 zwischen Schwegenheim und Lingenfeld in der Nähe der Abfahrt zur B272 ein Autounfall ereignet. Deshalb ist die B9 in Fahrtrichtung Karlsruhe voll gesperrt. Der Verkehr wird laut Polizei über die B272 abgeleitet, und von dort könne niemand mehr auf die B9 auffahren. Zum Unfallhergang und ob Menschen verletzt wurden, kann die Polizeiinspektion Germersheim noch keine Informationen geben. Die Verkehrslage sei „etwas chaotisch“ und die Beamten vor Ort noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt, hieß es gegen 18 Uhr auf Anfrage.