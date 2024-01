Melanie Hieb geht als Kandidatin um das Bürgermeisteramt der Gemeinde Neuhofen für die SPD ins Rennen. Das haben die Sozialdemokraten mitgeteilt. Hieb ist damit die erste Herausforderin für Amtsinhaber Ralf Marohn (FDP), der bereits angekündigt hat, eine weitere Amtszeit anzustreben.

Wie die Neuhofener Sozialdemokraten informieren, ist Melanie Hieb in Neuhofen aufgewachsen. Zusammen mit ihrem Ehemann Christian hat sie zwei erwachsene Söhne. Melanie Hieb ist studierte Diplom-Betriebswirtin FH und kann berufliche Erfahrungen im Projektmanagement vorweisen. Sie engagierte sich ehrenamtlich in den Kindertagesstätten und der Schule in den Elternausschüssen. Seit einigen Jahren ist sie in der Kommunalpolitik aktiv.

Im Neuhofener Ortsgemeinderat war sie von 2018 bis 2019 erste Beigeordnete. Dort hat sie sich vor allem im Bereich Kitas und Schulen engagiert. Seit 2019 ist sie stellvertretende Sprecherin der SPD-Fraktion im Rat. Auf kommunalpolitischer Ebene konzentriert sich Hieb nach Angaben der SPD auf die Belange von Kindern und Bildungseinrichtungen. Ihr Ziel ist es, die Lebensqualität in Neuhofen nachhaltig zu verbessern. Seit März 2023 ist Hieb als Gleichstellungsbeauftragte in der Verwaltung der Verbandsgemeinde Rheinauen beschäftigt.