Ein PKW hat am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der L150 in Mehring gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, konnten alle Insassen aus dem Fahrzeug und der Pferdeanhänger mit Pferd gerettet werden. Der Motorraum des Mercedes fing während der Fahrt an zu qualmen. Daraufhin fuhr der 66-jährige Autofahrer auf einen Parkplatz. Dort retteten sich alle Insassen aus dem Auto und der Pferdeanhhänger mit Pferd wurde abgekoppelt, bevor der Mercedes in Flammen aufging. Laut der Polizei, könnte ein technischer Defekt schuld an dem Brand sein. Der Gesamtschaden liegt etwa bei 50.000 Euro. Die Polizei Schweich war bei diesem Unfal vor Ort und die Feuerwehr Schweich löschte den Brand.

