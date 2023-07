Sie war eine der bekanntesten Kneipen der Stadt. Die Anlaufstelle für ganze Abi-Jahrgänge: der Beisl in Ernstweiler. Seit vier Jahren ist zu. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Denn es gibt einen Käufer.

„Leider wird sich die Geschichte des Beisls NICHT fortsetzen“, steht über dem Eintrag im Internet, der in Zweibrücken viel geteilt und diskutiert wird. Die Betreiberfamilie Perez hat das Posting verfasst und kündigt darin an, dass am Sonntag zwischen 10 und 13 Uhr „alles, was wir am letzten Tag im Einsatz hatten“, zum Abholen bereit stehe.

