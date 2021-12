„Gerade hier im ländlichen Raum sind Investition in die Erneuerung von Straßen sehr gut angelegtes Geld.“ Dies sagte Verkehrsstaatssekretär Andy Becht (FDP) bei der Freigabe der K45 bei Impflingen. Fertiggestellt wurde der Abschnitt zwischen Impflingen und Insheim sowie der zwischen Impflingen und Landau-Mörzheim. Der Kreis Südliche Weinstraße investiert knapp 550.000 Euro in den Ausbau, 71 Prozent der Gesamtkosten trägt das Land. Im nächsten Jahr sollen noch die Ortsdurchfahrten von Impflingen und Insheim dran sein, kündigte Landrat Dietmar Seefeldt an.

