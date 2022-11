Pilze sammeln liegt wieder im Trend. In den Sozialen Medien wie Tiktok zeigen sich Nutzer beim Sammeln im Wald und geben Tipps. Besser ist es jedoch, man lässt sich von Leuten wie Peter Strasser anleiten. Der Pilzliebhaber aus der Nähe von Kaiserslautern bietet für den NABU in Winnweiler immer wieder Pilzführungen an. Uns zeigte er an einem kühlen Herbsttag, welche Pilze so alles am Wegesrand wachsen und was davon auf den Teller darf und was nicht.

Es lohnt sich, nach den Waldfrüchten zu suchen. Denn manchmal findet man, wie Brigitte Mull aus Rhodt, riesige Exemplare. Lesen Sie hier mehr über den Schnitzel-Ersatz aus dem Wald.

Bei aller Euphorie sollte Sammler aber stets Vorsicht walten lassen. Viele Speisepilze haben Doppelgänger die ungenießbar oder gar tödlich giftig sind. Dietmar Theiss ist geprüfter Pilzsachverständiger bei der Deutschen Gesellschaft für Mykologie und klärt über Gefahren beim Pilzesammeln auf.