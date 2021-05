Zeit der Abschiede im großen Kader des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. 13 Verträge laufen jetzt aus, je nach Lesart und Zurechnung zur ersten oder zweiten Mannschaft, sind es sogar noch ein paar mehr. Nun hat nach Innenverteidiger Lukas Gottwalt (23) auch Mittelfeldspieler Simon Skarlatidis (29) verkündet, dass er keinen neuen Kontrakt mehr beim FCK bekommt. Er tat dies ebenfalls auf dem sozialen Netzwerk Instagram kund.

Traumtor in Köln bleibt in Erinnerung

Skarlatidis kam im Sommer 2019 mit beiderseits großen Hoffnungen zum FCK, wurde als Leistungsträger der Würzburger Kickers geholt. Bei den Roten Teufeln kam er nie wirklich in Schwung, was vielen verschiedenen sportlichen Komponenten geschuldet war – und einigem Verletzungspech. In der laufenden Saison kam Skarlatidis nach anfänglicher Verletzung zu zwölf meist sehr kurzen Einsätzen (kein Tor/keine Vorlage). In seiner ersten FCK-Saison standen 17 Spiele zu Buche (drei Treffer/drei Vorlagen) mit einem Traumtor bei Viktoria Köln.

Auch Sickinger sucht Glück woanders

Ein offenes Geheimnis ist es auch längst, dass Ex-Kapitän und Eigengewächs Carlo Sickinger (23) den Klub nach neun Jahren beim FCK und Ablauf seines Vertrages diesen Sommer ablösefrei verlassen wird, um sich woanders zu beweisen. Die neuen Klubs des Trios sind noch nicht kommuniziert.