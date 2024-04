Der 2023 eingeführte Direktzug von Mannheim nach Bordeaux fährt auch in diesem Sommer – wegen der monatelangen Sperrung der Riedbahn aber nur an fünf Tagen. Vor allem im Juli sind Tickets für den Zug stark gefragt.

Nur an fünf Samstagen vom 15. Juni bis zum 13. Juli fährt in diesem Jahr der direkte TGV von Frankfurt nach Bordeaux mit Halt in Mannheim und Karlsruhe. Danach gibt es vier weitere Verkehrstage ab Karlsruhe, weil der Zug wegen der Riedbahn-Sperrung in Stuttgart statt in Frankfurt startet. Nähere Informationen zu den aktuellen Ticket-Preisen ab Mannheim im Juni und Juli finden Sie hier. Weitere Informationen zu dem Direkt-TGV Mannheim–Bordeaux finden Sie hier.