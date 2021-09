Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird um 14 Uhr aus Berlin kommend auf der Air Base Ramstein erwartet. Dort trifft er seinen US-Amtskollegen Antony Blinken, der aus Doha in Katar angereist ist. Thema des Treffens: Afghanistan.

Konkret: die Luftbrücke für Afghanistan, bei der die Air Base in der Westpfalz eine kritische Rolle gespielt hat, und die künftigen Beziehungen zu Kabul. Dort haben die radikalislamischen Taliban am Dienstag eine Übergangsregierung ausgerufen. Beteiligt sind daran auch Führer des Haqqani-Netzwerks, das für einige der schlimmsten Attentate im Afghanistankonflikt verantwortlich ist und auf der Terroristenliste der USA steht.

.@usairforce Brigadier General Josh Olson, 86th Air Wing Commander, Col Adrienne Williams, 521 Air Mobility Wing Commander, and @StateDept Elizabeth Horst brief @SecBlinken on #Afghan evacuee operations at #Ramstein Air Base as part of #OperationAlliesRefuge. pic.twitter.com/ZOxmfUKWde — Ramstein Air Base (@RamsteinAirBase) September 8, 2021

Maas sagte am Mittwochmorgen in Berlin: „Mit keinem anderen Partner haben wir uns zu Afghanistan zuletzt enger ausgetauscht als mit den USA. Ich bin dankbar dafür, wie eng wir einander bei der Evakuierung unserer Staatsangehörigen und Ortskräfte unterstützt haben. Auch in der nächsten Phase wollen wir gemeinsam und koordiniert vorgehen, gerade auch im Hinblick auf den Umgang mit den neuen Machthabern in Kabul.“ Blinken hatte am Dienstag den Golfstaat Katar besucht, eine weitere Drehscheibe der Luftbrücke und ein Land mit engen Beziehungen zu den Taliban. Der amerikanische und der deutsche Außenminister wollen am Nachmittag eine Videokonferenz mit insgesamt 20 Teilnehmern abhalten, um die Zukunft Afghanistans zu besprechen. Für 17.30 Uhr ist eine Pressekonferenz angesetzt.

