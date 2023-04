Mit 88,5 Prozent der Stimmen ist Armin Wendel am Sonntag zum neuen Biedesheimer Ortschef gewählt worden. Er folgt damit Holger Pradella, der das Amt zum 1. Februar aus privaten Gründen niedergelegt hatte. 231 Bürger haben für Wendel votiert, 30 haben „Nein“ angekreuzt. Nur ein einziger Stimmzettel war ungültig, wie Alicia Lincks, die zuständige Mitarbeiterin der Verwaltung in Göllheim, auf Anfrage mitteilte. Die Wahlbeteiligung mit 53 Prozent unter den 494 Stimmberechtigten bezeichnete sie als „ganz gut“. Etwa ein Viertel der 262 Wähler sind nicht an die Urne im Dorfgemeinschaftshaus gegangen, sondern haben per Briefwahl teilgenommen. „Das Ergebnis freut mich sehr“, sagte der frisch gebackene Ortsbürgermeister, der am Abend mit Sekt angestoßen hat und ein bisschen feierte. Wendel wird bei der nächsten Ratssitzung am Donnerstag, 11. Mai, 19.30 Uhr, offiziell ins Amt eingeführt. Da er zuvor Erster Beigeordneter der Ortsgemeinde war, muss dieser Posten dann neu besetzt werden.