Archäologen der israelischen Antikenbehörde (IAA) haben bei Grabungen im Jerusalemer Südosten eine 2700 Jahre alte Toilette gefunden. „Eine private Toilettenkabine war in der Antike sehr selten“, betonte der Jerusalemer Bezirksleiter der israelischen Antikenbehörde, Jakob Billig, laut Mitteilung von Dienstag. Die wenigen bisherigen Funde stammten mehrheitlich aus der sogenannten Davidsstadt südlich der Jerusalemer Altstadt. In den Überresten eines herrschaftlichen Anwesens fanden die Forscher ein Badezimmer, das aus einer rechteckigen Kabine mit einer aus Kalkstein geschnittenen Toilette über einem tief eingegrabenen Abwassertank bestand. In der Klärgrube hätten sich eine große Menge an Keramik aus der Zeit des Ersten Tempels sowie Tierknochen befunden. Aus einer Untersuchung der Funde erhoffen sich die Forscher Aufschlüsse über die Lebens- und Ernährungsweise sowie über antike Krankheiten.