Es ist offiziell: Der Ludwigshafener Rapper Apache207 spielt auch in der Region ein großes Open-Air Konzert. Wie der 25-Jährige auf seinem Instagram-Profil am Mittwochabend verkündet, wird es keine geringere Location als der Ehrenhof vor dem Mannheimer Barockschloss.

Das Konzert widme er, so schreibt der Künstler auf Instagram, seiner Heimat und seinem Bruder, der bis vor vier Jahren noch dort studierte. Wann genau Apache207, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, vor seinen Fans in der Heimat auftreten wird, ist noch nicht bekannt. Der Vorverkauf für die Karten startet ab Donnerstag um 16 Uhr.

Bereits vor Wochen hatte der Rapper eine Open-Air-Tour für seine Fans angekündigt. In ganz Deutschland sollen Auftritte stattfinden – nur in Ludwigshafen, Mannheim und Umgebung war bisher keines gemeldet worden. Davon waren die Fans gar nicht begeistert. Immer wieder hatten sie den Ludwigshafener, der in Mannheim geboren ist, mit Fragen zu einem Konzert in der Heimat gedrängt. Erst vor Kurzem hatte sein Management dann via Instagram verkündet, auf Hochdruck nach einem passenden Ort in der Nähe zu suchen.