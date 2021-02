„Jean Zimmer wird die Mannschaft am Samstag als Kapitän auf den Platz führen“, sagte Marco Antwerpen, der neue Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, bei seiner Präsentation am Mittwochnachmittag. Der FCK tritt am Samstag (14 Uhr, Liveblog bei rheinpfalz.de) zum Derby beim SV Waldhof Mannheim an. Mit dem bisherigen Kapitän Carlo Sickinger habe er gesprochen, sagte Antwerpen, und ihm „diesen Rucksack abgenommen“.

Zimmer war in der Winterpause viereinhalb Jahre nach seinem Weggang von seinem Jugendklub auf Leihbasis von Zweitligist Fortuna Düsseldorf zum FCK zurückgekehrt. Am Samstag bei der Lauterer 0:1-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden, nach der Antwerpens Vorgänger Jeff Saibene freigestellt wurde, fehlte der 27-Jährige wegen eines grippalen Infekts. Zimmer trainierte am Mittwoch nur leicht und soll am Donnerstag wieder voll einsteigen. Er wird wie der mit Knieproblemen gegen Wiesbaden nach der ersten Hälfte ausgetauschte Kevin Kraus am Samstag spielen können, sagte Antwerpen am Mittwochnachmittag.

Antwerpen: „Ich halte viel Druck aus“

Er seinerseits spüre „diesen Rucksack nicht“, betonte Antwerpen mit Blick auf den schweren Job beim aktuellen Tabellen-16., „ich habe ein breites Kreuz, halte viel Druck aus, wir werden die Spieler am Samstag mit viel Selbstbewusstsein auf den Platz schicken“.