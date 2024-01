Skispringer Andreas Wellinger hat bei der Skiflug-WM am Kulm in Bad Mitterndorf eine Medaille geholt. Der 28 Jahre alte Bayer flog am Samstag im dritten und letzten Durchgang 229 Meter und verbesserte sich damit von Rang vier noch auf den Silber-Platz. Den WM-Titel holte sich Österreichs Topfavorit Stefan Kraft. Timi Zajc aus Slowenien fiel von Platz eins auf Rang drei zurück und holte Bronze.

Wellinger hatte nach den ersten beiden Flügen am Freitag auch hinter dem Norweger Johann Andre Forfang gelegen, überholte diesen aber mit seinem starken Flug deutlich. Wellingers Teamkollegen Stephan Leyhe (10.), Karl Geiger (19.) und Pius Paschke (23.) jubelten direkt im Auslauf mit dem Olympiasieger, der erstmals Einzel-Edelmetall bei einer Flug-WM holte. Ein vierter Durchgang fand witterungsbedingt nicht mehr statt. Der Start war wegen des Windes mehrere Male verschoben worden. Dann wurde es zu dunkel. Ein Flutlicht gibt es nicht.

Am Sonntag (14.00 Uhr/ZDF) steht das Teamfliegen auf dem Programm. Deutschland will eine weitere Medaille holen, ist aber gegen die starken Slowenen, Gastgeber Österreich und Norwegen eher Außenseiter.