„Das Auto der Zukunft“ im Saarland bauen, 14.000 Arbeitsplätze schaffen: Als die Leichtathletin Anke Rehlinger als Regierungschefin antrat, legte sie sich die Latte ganz hoch. Doch so langsam fliegen ihr die Versprechen um die Ohren. Vor der Landtagswahl 2022 formulierte die Saar-SPD vollmundig ein schönes Wahlprogramm. Sie zeichnete ein Land, das den Wandel schafft: von der Automobil- und Stahlindustrie hin zu Zukunftstechnologien rund um Wasserstoff und E-Mobilität. Und dazu noch: mehr Arbeitsplätze, viel mehr Klimaschutz und bessere Bildung. Die SPD gewann mit absoluter Mehrheit. Aus dem Wahlprogramm wurde eins zu eins das Regierungsprogramm. Das wird nun zum Problem, denn an der Saar läuft’s nicht gut: In der Automobilindustrie brechen zurzeit Tausende gut bezahlte Arbeitsplätze weg. Und Ersatz kommt viel später als angekündigt, wenn überhaupt. Hier geht’s zum Stand der Dinge.