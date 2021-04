Die Adler Mannheim sind im Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga ausgeschieden, ihre Saison ist vorbei. Gegen die Grizzlys Wolfsburg, die nun ab Sonntag in der Finalserie auf die Eisbären Berlin treffen, gab es am Freitagabend eine 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)-Niederlage. Denis Reul hatte den Favoriten zwar in Führung geschossen, doch Spencer Machacek glich noch vor der ersten Drittelpause aus. Das Siegtor der Gäste gelang Max Görtz in der 57. Minute.