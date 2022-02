Die Adler Mannheim starten in der DEL mit zwei Pleiten in Serie nach der Olympiapause. Der 2:3-Niederlage in Nürnberg folgte am Freitagabend ein 2:4 (1:0, 1:3, 0:1) gegen die Iserlohn Roosters. Der Grund dafür war die schwache Chancenverwertung der Mannheimer.

Am Ende hatte Pavel Gross nochmals alles versucht, opferte Torhüter Felix Brückmann zu Gunsten eines sechsten Feldspielers, doch es sollte nichts mehr nutzen. Die Roosters hatten das Glück des Tüchtigen und schossen durch Casey Bailey den 4:2-Endstand ins verwaiste Tor der Adler.

Den besseren Start in die Begegnung erwischten indes die Gastgeber, die durch einen schönen Treffer von Ruslan Iskhakov in Führung gingen. Die Gäste aus dem Sauerland brauchten etwas, um im Spiel anzukommen. Im zweiten Drittel war es dann soweit, und die Roosters schossen sich auf die Anzeigetafel. Eric Cornel erzielte in der 26. Minute den Ausgleich. Fünf Minuten später sorgte Taro Jentzsch für die erste Führung der Roosters. Die hielt jedoch nur knapp zwei Minuten, ehe Matthias Plachta im Powerplay ausglich. Die Roosters – wenig geschockt – setzten immer wieder Nadelstiche. So auch in der 35. Minute, als Nick Schilkey einen Fehler von Adler-Verteidiger Mark Katic ausnutzte und die Gäste erneut in Front schoss. Diese Führung gaben die Roosters nicht mehr ab.