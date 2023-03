Die Adler Mannheim stehen ab Freitag im Halbfinale der deutschen Eishockey-Meisterschaft. In Spiel sechs der Viertelfinalserie bei den Kölner Haien nutzen sie gleich ihren ersten Matchpuck. David Wolf, Matthias Plachta und Borna Rendulic trafen am Sonntag zum harterkämpften 3:2 (0:1; 3:1; 0:0)-Erfolg in der Lanxess-Arena. Nach Siegen stand es somit am Ende 4:2 für die Adler. (svm)