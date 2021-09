Es wird emotional am Freitagabend in der Mannheimer SAP-Arena: Die Adler werden unmittelbar vor ihrem Liga-Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers (Beginn: 19.30 Uhr) in einer Zeremonie ihrer am 1. Juli 2020 verstorbenen Hallensprecher-Legende Udo Scholz gedenken. Ein Banner mit seinem Namen soll unters Dach der Arena gezogen werden. Publikumsliebling Scholz, der im Alter von 81 an einem Herzstillstand starb, war auch 21 Jahre lang Stadionsprecher des 1. FC Kaiserslautern.