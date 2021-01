Die Adler Mannheim haben ihr Heimspiel in der Deutschen Eishockey-Liga gegen den EHC Red Bull München 3:2 (2:2, 0:0, 0:0; 0:0; 1:0) nach Penaltyschießen gewonnen. Nicolas Krämmer (9.) und Markus Eisenschmid (13.) hatten die Adler im ersten Drittel mit 2:0 in Front gebracht. Mark Voakes (17.) und Kalle Kossila (18.) sorgten mit zwei Treffern innerhalb von 37 Sekunden für den Ausgleich. Nach zwei torlosen Dritteln und weiterer Nullnummer in der Verlängerung ging’s ins Penaltyschießen, wo Mathias Plachta für die Adler traf.