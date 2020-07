Im Technischen Entwicklungszentrum von Adient am Hertelsbrunnenring in Kaiserslautern sollen 125 von rund 500 Stellen abgebaut werden. Das hat Adient, ein führender Anbieter von Autositzen, am Montag bekanntgegeben. Adient will in den nächsten Tagen erste Gespräche mit Arbeitnehmervertretern und Wirtschaftsausschüssen aufnehmen. Betriebsratsvorsitzender Andreas Mayer reagierte geschockt auf die Nachricht. Er kündigte für Mittwoch eine Betriebsversammlung an. Nach Angaben von Mayer sind seit der Corona-Krise im Schnitt 20 Prozent der Belegschaft am Standort Kaiserslautern in Kurzarbeit. Es sehe so aus, als wolle Adient die momentane Delle nutzen, um Tabula rasa zu machen. Mit 81.000 Mitarbeitern in 220 Produktions- und Montagewerken in 34 Ländern weltweit produziert Adient Automobilsitze für alle großen Automobilhersteller.