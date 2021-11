Wie Alexander Ulrich, zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Kaiserslautern, am Montag mitteilte, sollen beim Automobilzulieferer Adient (früher Johnson Controls, davor Keiper) in Kaiserslautern 44 Stellen abgebaut werden. Der Musterbau werde geschlossen. Bei einer Betriebsversammlung am Montag habe das Management zudem mitgeteilt, dass ein möglicher Verkauf des Standortes derweil vom Tisch sei. Gespräche mit Interessenten seien beendet worden.

Wie Ulrich weiter informierte, solle der Stellenabbau sozialverträglich geschehen, über freiwilliges Ausscheiden mittels Abfindungen und der Möglichkeit, in eine Transfergesellschaft zu wechseln, die eine Laufzeit von zwölf Monaten haben soll. Sollte der geplante Stellenabbau so nicht gelingen, seien nach Aussage des Managements auch Kündigungen denkbar, teilte Ulrich mit.