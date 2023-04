Großer Umbruch bei den Adlern Mannheim nach dem Halbfinalaus in der Deutschen Eishockey-Liga: Torhüter Evan Buitenhuis, die Verteidiger Joonas Lehtivuori, Sinan Akdag, Maximilian Leitner, Thomas Larkin, Matt Donovan, Philipp Preto und Mark Katic sowie die Stürmer Nigel Dawes, Markus Eisenschmid, Luca Tosto, Lean Bergmann, Nico Krämmer, Moritz Elias, Florian Elias, Borna Rendulic und Joseph Cramarossa verlassen den Klub nach dieser Saison. Dawes beendet seine Karriere ebenso wie Trainer Bill Stewart, dem wohl der Finne Jussi Tapola (Tappara Tampere) folgt. Akdag wechselt zur Düsseldorfer EG, Bergmann zu den Eisbären Berlin, Krämmer und Eisenschmid schließen sich Red Bull München an. Lehtivuori zieht es zurück in die finnische Heimat.

„Mannheim hat seinen Zauber für mich in jedem Fall nicht verloren“, sagt der 65-jährige Stewart selbst zur Beendigung des Trainerdaseins. Mit Assistenzcoach Jochen Hecht laufen derweil noch Gespräche über die Zukunft. Marcel Goc hingegen besitzt noch einen gültigen Arbeitsvertrag für die Saison 2023/24.