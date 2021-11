Im Kampf gegen die vierte Corona-Welle gilt in Österreich von diesem Montag an ein Lockdown für Ungeimpfte. Das haben Bundeskanzler Alexander Schallenberg und die Regierungschefs der Länder am Sonntag in Wien beschlossen. Ungeimpfte dürften vorerst nicht mehr ohne Grund das Haus verlassen. Rund zwei Millionen Menschen sind davon betroffen. Kinder bis 12 Jahren sind von der Ausgangsbeschränkung ausgenommen. Der Lockdown gilt zunächst für zehn Tage. Mehr dazu in Kürze.