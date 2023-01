Die Sanierungsarbeiten der A650 zwischen dem Kreuz Ludwigshafen und der Anschlussstelle Maxdorf stehen kurz vor dem Abschluss. Das hat die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitgeteilt. Zuvor werden jetzt noch die Mittelstreifenüberfahrten geschlossen. Der Umbau dafür ist für die Nacht von 19. auf 20. Januar, etwa 20 bis 5 Uhr vorgesehen. Die Autobahn muss wegen dieser Arbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Die Umleitung in Richtung Bad Dürkheim erfolgt über die U88, in Richtung Ludwigshafen über die U77. Danach steht in jeder Richtung laut Pressemitteilung ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Maxdorf bleibt befahrbar. Mit dem Bauende rechnet die Autobahn GmbH für die siebte Kalenderwoche (ab 13. Februar).