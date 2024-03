An der A65 soll zwischen den Anschlussstellen Rohrbach und Insheim eine neue Rastanlage gebaut werden, um den Parkdruck vor allem für Trucker zu verringern. Die Parkplätze „Trappelberg Ost und West“ sollen über jeweils 50 Lkw-, 31 Pkw- und zwei Bus-Stellplätzen sowie ein WC-Gebäude, Erholungsflächen und Einrichtungen für die Entwässerung verfügen. Die Autobahn GmbH des Bundes will rund 13 Millionen Euro dafür investieren, wie sie ankündigt. Der Standort ist bereits seit über zehn Jahren im Gespräch, die Planungen hatten sich aber immer wieder verzögert. Für den Bund habe das Projekt „höchste Priorität“. In die konkrete Planung, um Baurecht zu erhalten, will man 2028 einsteigen.

