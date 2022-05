Wegen Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten auf der A62 zwischen den Anschlussstellen Landstuhl-Atzel und Bann im Hörnchenbergtunnel, müssen ab Dienstag einzelne Tunnelröhren für gesperrt werden, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit.

Die Strecke ist in Richtung Pirmasens am Dienstag zwischen 7.45 und 15.30 Uhr gesperrt. Die Umleitung (U 20) ist ausgeschildert und erfolgt entlang der L 470, der L 363 und der K 60. In Richtung Trier ist die A62 dann am Mittwoch zwischen 7.45 und 15.30 Uhr nicht zu befahren. Der Verkehr wird umgeleitet (U 7) über die K 60, die L 363 und die L 470. Mit Blick auf die vergleichsweise geringe Verkehrsbelastung der A 62 seien wesentliche Verkehrsstörungen nicht zu erwarten, schreibt die Niederlassung West der Autobahn GmbH.