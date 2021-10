Die 44-jährige Frau Sanders wird bereits seit dem 2. September vermisst. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Frau zuletzt am Tag ihres Verschwindens gegen 11 Uhr an der „Kochertalbrücke Süd“ auf der B6 in Braunsbach/nahe Schwäbisch Hall gesehen. Sie soll per Fuß unterwegs gewesen und auf einen Feldweg gelaufen sein. Von dort ist sie nicht mehr zu ihrem Wohnort zurückgekehrt. Die Polizei schließt einen Unglücksfall nicht aus.

Die Frau ist etwa 1,70 Meter groß. Sie hat eine schlanke Statur und mittelange, dunkelblonde Haare, die sie laut der Polizei meist als Pferdeschwanz trägt. Die Vermisste trägt vermutlich eine blaue Jeans und ein schwarzes, ärmelloses T-Shirt. Sie soll einen hellbraunen Brustbeutel und einen dunkelblauen Rucksack bei sich haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die einen Hinweis zum möglichen Aufenthaltsort der Vermissten geben können, sich unter der 06781-5612713 zu melden.