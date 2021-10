Beim Heimspiel des FC Homburg am Samstag, 9. Oktober, 14 Uhr, gegen den VfR Aalen greift im Waldstadion erstmals die neue saarländische Corona-Verordnung, die deutliche Lockerungen mit sich bringt. So entfällt im gesamten Stadion die Maskenpflicht. Die Vorschrift zum Mindestabstand von 1,50 Meter wurde zu einer Empfehlung abgeschwächt. Auch die Beschränkung der zulässigen Zahl an Besuchern wurde aufgehoben, sodass auf der Tribüne wieder alle Sitzschalen ausgelastet werden dürfen. Inhaber von Dauerkarten haben sofort wieder Anrecht auf ihren angestammten Platz. Eine Kontaktnachverfolgung findet weiterhin statt. Es gilt die 3G-Regelung, sodass nur Geimpfte, Genesene und frisch Getestete mit entsprechendem Nachweis Zutritt haben. Besucher können sich über die Luca-App einloggen oder vor Ort ein Papierformular ausfüllen.