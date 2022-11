„Oh, wie ist das schön“ sangen die meisten der begeisterten 1467 Zuschauer am Mittwochabend in der Friedrich-Ebert-Halle. Und das zurecht: Die Eulen Ludwigshafen schlugen im Zweitliga-Spiel mit einer überzeugenden Vorstellung den TV Großwallstadt mit 37:31 (18:14), häuften die Punkte zehn und elf auf ihr Konto, und überholten den Tabellennachbarn. Gestützt auf eine sehr aufmerksame und aggressive Abwehr mit zunächst Torwart Ziga Urbic (acht Paraden), später Matej Asanin (5), dahinter, zogen die Eulen ihr Spiel auf. Asanin traf in der 52. sogar noch zum 32:24 ins leere TVG-Tor, als es die Unterfranken im Angriff mit dem siebten Feldspieler versuchten.

Die Mannschaft von Trainer Michel Abt spielte in der ersten Hälfte die ungeliebte 5:1-Deckung der Gäste prima aus. Vor allem Marc-Robin Eisel glänzte da mit guten Anspielen. Nach einer kurzen, knapperen Spielphase nach der Pause bis zum 23:21 in der 42. Minute, zogen die Eulen wieder an, kamen nach Asanins Einwechslung auch immer wieder mit schnellen Angriffen zum Erfolg. Der Rest war in der Schlussphase fast Schaulaufen: Der TVG versuchte alles, auch eine offene Deckung, die Eulen ließen sich davon nicht beeindrucken. Den Schlusspunkt setzte Jan Remmlinger mit dem 37. Treffer.

Für die Eulen waren Lion Zacharias (11/4) und Julius Meyer-Siebert (7) am erfolgreichsten, bei den Gästen waren Kreisläufer Dino Corak (8) und Frieder Bandlow (7) die besten Schützen.

