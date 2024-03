Ein 31-Jähriger hat sich am Samstagabend an der Bushaltestelle in Billigheim so aggressiv verhalten, dass er eine Nacht bei der Polizei in einer Zelle verbringen musste. Der Mann hatte zunächst die Windschutzscheibe eines Linienbusses, dann auch den Busfahrer bespuckt. Beim Eintreffen der Polizei versuchte er, mehrmals wegzulaufen. Da er sich weigerte, persönliche Angaben zu machen und sich nicht bändigen ließ, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Seinen Rausch durfte er in einer Zelle ausschlafen. Zudem erwartet den 31-Jährigen ein Strafverfahren.